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Запрет выезда из Украины для Порошенко, Парубия, Гройсмана и еще более 170 топ-чиновников рассмотрит суд / Фото: azattyk.org

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда из Украины 180 топ-чиновников

17 мая 2019, 13:16
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Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины для 180 топ-чиновников, в частности президента Петра Порошенко, главы правительства Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрей Парубия, после проведения парламентских и президентских выборов.

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Как сообщает пресс-служба суда, это дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы о непроведении мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления.

Помимо Порошенко, Гройсмана и Парубия в «черном списке» указаны более 50 депутатов президентской фракции, 40 членов правительства, глава правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и члены ВККС.

Напомним, еще в апреле экс-нардеп Давид Жвания просил суд запретить президенту Украины и другим высокопоставленным чиновникам покидать территорию государства в течение года после выборов.

Источник: Ракурс


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