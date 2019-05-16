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Ірина Геращенко йде з “мінської групи”, а Єлісєєв — з посади заступника голови АП / Фото: Андрей Нестеренко, Facebook Геращенко

Ірина Геращенко йде з «мінської групи», а Єлісєєв — з посади заступника голови АП

16 тра 2019, 17:09
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Ірина Геращенко сьогодні написала заяву на звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника в гуманітарній підгрупі в Мінську. Про це перший віце-спікер Верховної Ради повідомила у Facebook.

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Зараз йдуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я хочу проінформувати вас, що я сьогодні написала заяву як уповноважений Петра Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і представник України в гуманітарній підгрупі з проханням звільнити мене від цих посад, — зазначила Геращенко.

Нардеп заявила про намір й надалі допомагати владі у вирішенні питань, які стосуються переговорів у Мінську.

Ірина Геращенко йде з “мінської групи” / Фото: Facebook Геращенко

Ірина Геращенко йде з “мінської групи” / Фото: Facebook Геращенко

Нагадаємо, Порошенко призначив Геращенко представником України в Мінську 17 червня 2014 року.

Також сьогодні «Європейська правда» з посиланням на джерела в Адміністрації президента повідомила про те, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку. Зазначається, що Єлісєєв подав заяву, яку, ймовірно, задовольнить чинний глава держави.

Ми відкриваємо простір для нової команди, — повідомило джерело.

Нагадаємо, Порошенко призначив Костянтина Єлісєєва заступником голови АП в липні 2015 року. До цього він понад п’ять років був послом України при ЄС.

Джерело: Ракурс


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Ірина Геращенко йде з «мінської групи», а Єлісєєв — з посади заступника голови АП

Нардеп Ірина Геращенко вирішила звільнитися з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі у Мінську. Також ЗМІ повідомили про відставку Костянтина Єлісєєва

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