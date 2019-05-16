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Ирина Геращенко уходит из "минской группы", а Елисеев - с должности замглавы АП / Фото: Андрей Нестеренко, Facebook Геращенко

Ирина Геращенко покидает «минскую группу», а Елисеев — должность замглавы АП

16 мая 2019, 17:09
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Ирина Геращенко сегодня написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе в Минске. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады сообщила в Facebook.

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Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой уволить меня с этих должностей, — отметила Геращенко.

Нардеп заявила о намерении и в дальнейшем помогать власти в поиске решений, касающихся переговоров в Минске.

Ирина Геращенко покидает “минскую группу» / Фото: Facebook Геращенко

Ирина Геращенко покидает “минскую группу» / Фото: Facebook Геращенко

Напомним, Порошенко назначил Геращенко представителем Украины в Минске 17 июня 2014 года.

Также сегодня «Европейская правда» со ссылкой на источники в Администрации президента сообщила о том, что замглавы АП Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Отмечается, что Елисеев подал заявление, которое, вероятно, удовлетворит действующий глава государства.

Мы открываем пространство для новой команды, — сообщил источник.

Напомним, Порошенко назначил Константина Елисеева заместителем главы АП в июле 2015 года. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Источник: Ракурс


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