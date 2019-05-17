Відпочинок у Єгипті для 170 українців скінчився муками: залишилися без води і харчів. Фото: mozp.org

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Відпочинок у Єгипті обернувся муками для групи українських туристів. Вони вже кілька днів не можуть вилетіти з аеропорту Шарм-ель-Шейха додому.

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Туристи скаржаться на умови у готелях, куди їх заселили після скасування рейсу лоукосту SkyUp Airlines. За словами однієї з туристок Анни Гаращук, рейс переносили тричі. У зв’язку з цим їх спочатку заселили в один готель, а потім переселили в інший, із якого в підсумку теж виселили. Туристам, серед яких є маленькі діти, доводиться чекати інформації про виліт у холі готелю. Про це дівчина написала у Facebook.

За її словами, місцева компанія Sun Travel не надає жодної інформації стосовно вильоту з Шарм-ель-Шейха.

Інший користувач соцмережі Юлія Демкина написала, що в Єгипті застрягли 170 осіб, включаючи дітей і немовлят, їх залишили без води та харчів. Вона також зазначила, що в деяких дітей була температура.

У повідомленні йдеться про те, що рейс теж переносили кілька разів. Спочатку на кілька годин, а потім і взагалі скасували. Відпочивальників же поселили у готель із моторошними умовами.

Увечері знову перенесли виліт на 4.00 ранку, коли люди зібралися чекати автобус, оголосили, що немає літака, ви нікуди не летите! Ніхто не пояснює, скільки чекати і коли нас відправлять додому! Воду не дають, доводиться купувати (у деяких людей закінчилися гроші), від їжі, яку тут давали, отруїлися діти і дорослі! Номери у підвалі, де жахливий запах каналізації, — зазначено в пості.

Крім того, стверджується, що співробітники готелю розпорошували якусь речовину з балончика, через що у туристів погіршилося самопочуття.

Нагадаємо, в серпні 2018 року в Туреччині застрягли туристи з України. Тоді туроператор JoinUp пообіцяв по 15 євро кожному потерпілому відпочивальнику як компенсацію за витрати на харчування.