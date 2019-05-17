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Верховная Рада: нардепы обновили антирекорд посещаемости в пятницу / Фото: Новое Время

Верховная Рада: в пятничном зале парламента осталось 12 нардепов (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2019, 14:37
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В Верховной Раде в пятницу, за час до завершения рабочего дня, остались только 12 народных депутатов из 450-ти. Сессионный зал украинского парламента практически полностью опустел. Об этом на собственных страницах в Facebook сообщили нардепы Борислав Береза и Леонид Емец.

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Очередной антирекорд. 12 депутатов в Раде. Вы думаете сотни пустых мест боятся перевыборов? Они мечтают, чтобы избирательный закон не успели изменить, и они уверены, что снова будут в парламенте. Такие же пустые места, как по форме, так и по сути, — написал Емец.

Он также заявил о необходимости принять избирательный закон. По мнению нардепа, если этого не сделать — в Верховной Раде нового созыва кто-то другой публиковать «такие же печальные фото пустого зала единого законодательного органа».

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Верховная Рада: нардепы обновили антирекорд посещаемости в пятницу

У нас очередной антирекорд. В сессионном зале осталось только 12 нардепов. Но и это пожалуй еще не дно…, — добавил в Facebook Борислав Береза.

Источник: Ракурс


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