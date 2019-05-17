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Ракурс
Трамп хоче побудувати чорний сталевий паркан з шипами на кордоні з Мексикою. Фото ВВ

Трамп хоче побудувати чорний сталевий паркан з шипами на кордоні з Мексикою

17 тра 2019, 15:16
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Президент США Дональд Трамп заявив, що у його стіни з Мексикою буде інший дизайн. Тепер це буде не бетонна стіна, як він обіцяв, а сталевий паркан з шипами.

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Трамп також наголосив, що паркан пофарбують в чорний колір, щоб він поглинав тепло і скелелази-мігранти не могли доторкнутися до розпеченого металу. Про це повідомляє видання Washington Post.

Білий дім направив вже мільйони коштів з оборонної сфери на прискорене будівництво стіни Трампа, однак президент США постійно змінює деталі проекту, чим бентежить інженерів і помічників.

Однією з незвичайних заяв Трампа інженерам стало зауваження, що стіна повинна бути красивою, а не просто масивною.

У виданні зазначають, що Трамп, мабуть, відчуває себе будівельником, як колишній співробітник Служби внутрішньої безпеки Девід Лапан. Держслужбовець витратив понад 3 млн дол. на будівництво прототипів прикордонного бар'єру біля Сан-Дієго.

Як раніше повідомляв «Ракурс», для будівництва стіни Трампа Пентагон виділив близько 1 млрд дол.


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