Павел Климкин, фото: globallookpress.com

https://racurs.ua/n122037-klimkin-podaet-v-otstavku-turchinov-gotovitsya-video.html

Ракурс

Министр иностранных дел Украины написал заявление об отставке и планирует заняться политической деятельностью.

Loading...

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук

По словам министра, 20 мая, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, он направит заяление в Верховную Раду.

Я считаю, что так правильно. Правильно, по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна, — подчеркнул министр.

По словам Климкина, это решение он принял очень давно и заранее сообщил о нем Зеленскому. По мнению Климкина, у нового президента должно быть право на новую внешнеполитическую команду и построение внешнеполитической стратегии.

Но я сказал, что буду помогать там, где потребуется, там, где совпадают наши принципы и наше видение, — отметил министр.

В своем обращении Климкин также поблагодарил всех, с кем он работал «эти уникальные пять лет».

Считаю, что частица нашего успеха во внешней политике — это то, что она по-настоящему честна и искренняя. В отличие от внутренней политики, — подчеркнул Климкин. — На сегодняшний день потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции, почти исчерпан.

По словам Климкина, у него есть много разных идей, которые он надеется реализовать, поэтому планирует идти в Верховную Раду с командой, ценности и принципы которой разделяет.

Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир, — отмечает Климкин.

По информации источников издания «TheБабель» в Администрации президента, объявить о своей отставке сегодня также намерен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. В пресс-службе СНБО журналистам эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, сегодня заявление об отставке подала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.