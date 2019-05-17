5G в Украине: Порошенко подписал указ о запуске / Фото: flickr.com

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Связь 5G в Украине должна полноценно заработать уже в 2020 году. Для этого 17 мая президент Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения системы подвижной мобильной связи пятого поколения.

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Церемонию подписания указа транслировали украинские телеканалы. Сообщение о подписании указа также появилось на официальной facebook-странице главы государства.

Связь пятого поколения в 2020 году заработает в большинстве стран Евросоюза, сейчас она работает в США, Китае, мы не собираемся отставать. И сегодня я хочу подписать указ о четком определении графика, который позволит Украине запустить связь 5G в 2020 году, — отметил Порошенко.

По словам главы государства, указ предусматривает план предоставления частот, скоординированную работу с правительством в указанном направлении, соответствующие законодательные инициативы и тому подобное.

Порошенко добавил, что стандарт 5G предоставит новые возможности для людей, ИТ-сектора, правительства, а также новые поступления в государственный бюджет и инвестиции в Украину.