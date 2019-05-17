5G в Україні: Порошенко підписав указ про запуск / Фото: flickr.com

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Ракурс

Зв’язок 5G в Україні повинен повноцінно запрацювати вже у 2020 році. Задля цього 17 травня президент Петро Порошенко підписав указ про забезпечення умов і визначення для впровадження системи рухомого мобільного зв’язку п’ятого покоління.

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Церемонію підписання указу транслювали українські телеканали. Повідомлення про підписання указу також з’явилося на офіційній facebook-сторінці глави держави.

Зв’язок п’ятого покоління у 2020 році запрацює у більшості країн Євросоюзу, зараз він працює у США, Китаї, ми не збираємося пасти задніх. І сьогодні я хочу підписати указ щодо чіткого визначення графіку, який дозволить Україні запустити зв’язок 5G у 2020 році, — зазначив Порошенко.

За словами глави держави, указ передбачає план вивільнення частот, скоординовану роботу з урядом у вказаному напрямку, відповідні законодавчі ініціативи тощо.

Порошенко додав, що стандарт 5G передбачає нові можливості для людей, ІТ-сектору, уряду, а також нові надходження до державного бюджету та інвестиції в Україну.