Павло Клімкін, фото: globallookpress.com

https://racurs.ua/ua/n122037-klimkin-podaie-u-vidstavku-turchynov-gotuietsya-video.html

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Міністр закордонних справ України написав заяву про відставку й планує зайнятися політичною діяльністю.

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Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук

За словами міністра, 20 травня, в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, він спрямує її до Верховної Ради.

Я вважаю, що так правильно. Правильно, по-людськи, правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна, — наголосив міністр.

За словами Клімкіна, це рішення він прийняв дуже давно й заздалегідь повідомив про нього Зеленського. На думку Клімкіна, у нового президента має бути право на нову зовнішньополітичну команду та побудову зовнішньополітичної стратегії.

Але я сказав, що буду допомагати там, де буде потрібно, там, де збігаються наші принципи та наше бачення, — зазначив міністр.

У своєму зверненні Клімкін також подякував усім, з ким він працював «ці унікальні п’ять років».

Вважаю, що частинка нашого успіху в зовнішній політиці — це те, що вона є по-справжньому чесною та щирою. На відміну від внутрішньої політики, — наголосив Клімкін. — На сьогодні потенціал нашої зовнішньої підтримки через політику, через емоції, майже вичерпаний.

За словами Клімкіна, у нього є багато різних ідей, котрі він сподівається реалізувати, тому планує йти до Верховної Ради з командою, цінності та принципи котрої поділяє.

Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас очікує світ, — зазначає Клімкін.

За інформацією джерел видання «TheБабель» в Адміністрації президента, оголосити про свою відставку сьогодні також має намір секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов. У прес-служба РНБО журналістам цю інформацію не підтвердили та не спростували.

Нагадаємо, сьогодні заяву про відставку подала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.