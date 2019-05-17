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За передачу службової інформації зловмисники отримали 30 тис. грн, фото: vlasno.info

Схему продажу службової інформації з бази ДФС організував інспектор Одеської митниці — СБУ (ФОТО)

17 тра 2019, 17:01
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Служба безпеки України викрила схему отримання та продажу службової інформації з бази автоматизованої системи митного оформлення Державної фіскальної служби (ДФС) «Інспектор-2006».

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Злочинну схему створив інспектор ДФС Одеської митниці, у ній також були задіяні двоє посередників — мешканці Вінниці. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За грошову винагороду зловмисники надавали зацікавленим особам інформацію про перетин кордону транспортними засобами з іноземною реєстрацією, а також персональні дані водіїв.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків передачі такої інформації, під час яких зловмисники отримали загалом 30 тис. грн.

Під час чергової спроби продати службову інформацію фіскальної служби у Вінниці затримали обох посередників. Інспектора Одеської митниці затримали на його робочому місці.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії з метою встановлення інших посадовців фіскальної служби, котрі можуть бути причетними до діяльності цієї схеми.

За передачу службової інформації зловмисники загалом отримали 30 тис. грн, фото: прес-центр СБУ

За передачу службової інформації зловмисники загалом отримали 30 тис. грн, фото: прес-центр СБУ

За передачу службової інформації зловмисники загалом отримали 30 тис. грн, фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомляла про викриття схеми продажу даних з бази «Інспектор-2006», котру організувала група зловмисників, що діяла в Хмельницькому. До цієї протиправної діяльності були залучені троє осіб — співробітник спецпідрозділу КОРД Нацполіції в Хмельницькій області та двоє працівників місцевої митниці.

Джерело: Ракурс


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