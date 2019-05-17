Позов Розенблата проти Порошенка та Ситника: суд відкрив провадження. Фото: Minval.az

https://racurs.ua/ua/n122039-pozov-rozenblata-proty-poroshenka-i-sytnyka-sud-vidkryv-provadjennya.html

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Позов проти Петра Порошенка, чинного президента, й Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро України, розгляне Окружний адміністративний суд Києва, який сьогодні відкрив відповідне провадження.

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Народний депутат Борислав Розенблат виступає позивачем проти Порошенка і Ситника. Про це повідомляє прес-служба суду.

Засідання суду відбудеться за спрощеною процедурою, на нього не викликатимуть представників сторін. Все залежатиме виключно від матеріалів, які раніше були прикріплені до справи.

Розенблат подав позов до суду, вимагаючи визнання того, що Порошенко не може призначати директора НАБУ. Також Розенблат просить суд визнати, що Ситник — некваліфікований спеціаліст, тобто, встановити відсутність у Ситника компетенції, згідно з якою він може займати посаду директора бюро і виконувати покладені на нього обов’язки.

Нагадаємо, про те, що Розенблат подав позов проти Порошенка та Ситника, стало відомо 15 травня.

У березні нардеп опублікував запис розмови, на якій людина з голосом, схожим на Ситника, стверджує, що втручалася в американські президентські вибори шляхом передачі інформації, що могла би посприяти перемозі Гілларі Клінтон.