Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Борислав Розенблат, фото: Вадим Чуприна

Розенблат подал иск на Порошенко и Сытника

15 мая 2019, 17:24
999

Внефракционный народный депутат Борислав Розенблат судится с действующим президентом Петром Порошенко и главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Loading...

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба учреждения.

Розенблат просит суд установить, были ли у Порошенко полномочия назначать директора НАБУ, а также установить отсутствие компетенции у Сытника относительно выполнения обязанностей на этой должности. Также истец просит признать противоправными действия Сытника в должности директора НАБУ.

Сейчас суд изучает этот иск, решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Сытник в должности директора НАБУ находится с 16 апреля 2015 года. Он — первый директор этого бюро.

Напомним, в марте этого года Розенблат опубликовал запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, утверждает, что вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, передав информацию, которая могла помочь победить одному из участников избирательной гонки — представителю Демократической партии Хиллари Клинтон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...