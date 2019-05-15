Розенблат подал иск на Порошенко и Сытника

Борислав Розенблат, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n121953-rozenblat-podal-isk-na-poroshenko-i-sytnika.html

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Внефракционный народный депутат Борислав Розенблат судится с действующим президентом Петром Порошенко и главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

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Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба учреждения.

Розенблат просит суд установить, были ли у Порошенко полномочия назначать директора НАБУ, а также установить отсутствие компетенции у Сытника относительно выполнения обязанностей на этой должности. Также истец просит признать противоправными действия Сытника в должности директора НАБУ.

Сейчас суд изучает этот иск, решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Сытник в должности директора НАБУ находится с 16 апреля 2015 года. Он — первый директор этого бюро.

Напомним, в марте этого года Розенблат опубликовал запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, утверждает, что вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, передав информацию, которая могла помочь победить одному из участников избирательной гонки — представителю Демократической партии Хиллари Клинтон.