Розенблат подав позов на Порошенка та Ситника

Борислав Розенблат, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n121953-rozenblat-podav-pozov-na-poroshenka-ta-sytnyka.html

Ракурс

Позафракційний народний депутат Борислав Розенблат позивається до чинного президента Петра Порошенка та очільника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

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Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє прес-служба установи.

Розенблат просить суд встановити, чи були в Порошенка повноваження призначати директора НАБУ, а також встановити відсутність компетенції в Ситника щодо виконання обов’язків на цій посаді. Також позивач просить визнати протиправними дії Ситника на посаді директора НАБУ.

Наразі суд вивчає цей позов, вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Ситник на посаді директора НАБУ перебуває з 16 квітня 2015 року. Він — перший директор цього бюро.

Нагадаємо, у березні цього року Розенблат опублікував запис розмови, на котрій людина з голосом, схожим на голос Ситника, стверджує, що втручалася у президентські вибори в США в 2016 році, передавши інформацію, котра могла допомогти перемогти одному з учасників виборчих перегонів — представникові Демократичної партії Гілларі Клінтон.