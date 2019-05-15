Трансляция Евровидения подверглась кибератаке: хакеры запустили угрозы на экранах. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121948-translyaciya-evrovideniya-podverglas-kiberatake-hakery-zapustili-ugrozy-na-ekranah.html

Ракурс

Евровидение 2019 в Израиле подверглось кибератаке. Хакеры взломали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan во время прямой трансляции первого полуфинала песенного конкурса.

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Хакерская атака длилась всего несколько минут, но в это время зрителям вместо конкурса показывали черный экран, на котором были написаны сообщения с угрозами. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Злоумышленники написали, что в Израиле становится опасно из-за возможной ракетной атаки и гражданам стоить искать убежище.

Корпорация телерадиовещания смогла устранить неполадки, связанные с кибератакой, заверив, что серьезно относится к вопросу безопасности и устанавливает все подробности инцидента.

Напомним, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал Евровидения 2019. По итогам выступлений в финал конкурса прошли представители Беларуси, Греции, Эстонии, Кипра, Сербии, Австралии, Чехии, Исландии, Сан-Марино и Словении. Завтра, 16 мая, состоится второй полуфинал, а 18 мая — финал Евровидения.