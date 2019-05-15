В Малайзии девочка-подросток поставила свое самоубийство на голосование в Instagram. Фото: Вести

https://racurs.ua/n121950-v-malayzii-devochka-podrostok-postavila-svoe-samoubiystvo-na-golosovanie-v-instagram.html

Ракурс

В Малайзии 16-летняя девочка покончила с собой после опроса в Instagram. В социальной сети подросток выставила свою жизнь на голосование, но большинство подписчиков выбрали для нее самоубийство.

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Полиция начала расследование самоубийство подростка, за которое проголосовали 69% ее подписчиков. Адвокаты предполагают, что подписчики могут быть виновны в подстрекательстве к самоубийству. Об этом сообщает Тhe guardian.

Пока неизвестно, как бы поступила погибшая, если бы подписчики проголосовали иначе. Трагедия стала поводом поднять вопрос о психическом здоровье молодежи на национальном уровне.

Отметим, что в феврале Instagram заявил о запуске «экранов чувствительности», которые должны блокировать изображения самоповреждения. Такое решение было вызвано смертью британского подростка Молли Рассел, которая покончила с собой в 2017 году в возрасте 14 лет. Родители девочки уверяют, что видели у нее в приложении изображения с самоубийством и самоповреждением.

В Instagram заявили, что социальная сеть несет большую ответственность за безопасность и поддержку пользователей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области повесился 8-летний мальчик. Ребенок часто говорил своей матери, что не хочет жить.