У Малайзії дівчинка-підліток поставила своє самогубство на голосування в Instagram. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n121950-u-malayziyi-divchynka-pidlitok-postavyla-svoie-samogubstvo-na-golosuvannya-v-instagram.html

Ракурс

У Малайзії 16-річна дівчинка наклала на себе руки після опитування в Instagram. У соціальній мережі підліток виставила своє життя на голосування, але більшість підписників вибрали для неї самогубство.

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Поліція почала розслідування самогубство підлітка, за яке проголосували 69% її підписників Адвокати припускають, що передплатники можуть бути винні в підбурюванні до самогубства. Про це повідомляє Тhe guardian.

Поки невідомо, як би поступила загибла, якби підписники проголосували інакше. Трагедія стала приводом порушити питання про психічне здоров’я молоді на національному рівні.

Зазначимо, що в лютому Instagram заявив про запуск «екранів чутливості», які повинні блокувати зображення самоушкодження. Таке рішення було викликано смертю британського підлітка Моллі Рассел, яка наклала на себе руки в 2017 році у віці 14 років. Батьки дівчинки запевняють, що бачили у неї в додатку зображення з самогубством і самоушкодженням.

У Instagram заявили, що соціальна мережа несе велику відповідальність за безпеку і підтримку користувачів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області повісився 8-річний хлопчик. Дитина часто говорила своїй матері, що не хоче жити.