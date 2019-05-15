Роман Сущенко, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/ua/n121949-branci-kremlya-politv-yaznya-suschenka-vidvidav-ukrayinskyy-konsul.html

Ракурс

Українського політв’язня журналіста Романа Сущенка в колонії в Кірово-Чепецьку (Кіровська область РФ) відвідав консул України Альберт Черніюк.

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Про це агентству «Укрінформ» стало відомо від громадського захисника Сущенка Марка Фейгіна.

За словами Фегіна, він найближчим часом також планує відвідати Сущенка.

Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві. До столиці РФ він прибув літаком із Парижа з приватним візитом. Про місце утримання Сущенка стало відомо лише 2 жовтня, коли до московського СІЗО «Лефортово», де він перебував, прибула планова перевірка умов утримання в’язнів.

Росіяни звинувачують Сущенка у нібито шпигунстві на користь України. Відповідне звинувачення йому висунули 7 жовтня 2016 року. Російські ЗМІ повідомляли, що Сущенка підозрювали у нібито спробах дізнатися інформацію про можливість наступу донецьких бойовиків на Маріуполь.

4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Сущенка до 12-ти років ув’язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ 12 вересня того ж року розглянув апеляцію й визнав це рішення законним. Сущенко з вироком не погодився й заявив, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

8 жовтня 2018 року Фейгін повідомив, що Сущенка етапували до місця відбування ув’язнення.