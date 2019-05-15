Роман Сущенко, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/n121949-plenniki-kremlya-politzakluchennogo-suschenko-posetil-ukrainskiy-konsul.html

Ракурс

Украинского политзаключенного журналиста Романа Сущенко в колонии в Кирово-Чепецке (Кировская область РФ) посетил консул Украины Альберт Черниюк.

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Об этом агентству «Укринформ» стало известно от общественного защитника Сущенко Марка Фейгина.

По словам Фегина, он в ближайшее время также планирует посетить Сущенко.

Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве. В столицу РФ он прибыл самолетом из Парижа с частным визитом. О месте содержания Сущенко стало известно только 2 октября, когда в московское СИЗО «Лефортово», где он находился, прибыла плановая проверка условий содержания заключенных.

Россияне обвиняют Сущенко в якобы шпионаже в пользу Украины. Соответствующие обвинение ему выдвинули 7 октября 2016 года. Российские СМИ сообщали, что Сущенко подозревали в якобы попытках узнать информацию о возможности наступления донецких боевиков на Мариуполь.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко до 12-ти годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ 12 сентября того же года рассмотрел апелляцию и признал это решение законным. Сущенко с приговором не согласился и заявил, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

8 октября 2018 года Фейгин сообщил, что Сущенко этапировали к месту отбывания заключения.