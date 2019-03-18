В Одесской области повесился 8-летний мальчик. Иллюстрационное фото: otyrar

https://racurs.ua/n119537-v-odesskoy-oblasti-povesilsya-8-letniy-malchik.html

Ракурс

В Одесской области 8-летний мальчик повесился в квартире, пока его мать ушла в магазин. По словам женщины, ребенок часто говорил, что не хочет жить.

В Белгород-Днестровском районе женщина нашла тело своего ребенка в петле. Мать-одиночка быстро вызвала скорую помощь, но врачи не успели спасти мальчика и зафиксировали факт смерти. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

В рамках следствия был назначен ряд экспертиз для установления причины смерти ребенка и обстоятельств дела.

Сотрудники правоохранительных органов внесли в Единый реестр досудебных расследований материалы по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Правоохранители уверяют, что семья не состояла на учете полиции и службы по делам детей. Информации о конфликтах в семье тоже не поступало.

Ранее сообщалось, что в январе в Харьковской области 9-летний мальчик повесился в хозяйственной пристройке. На теле погибшего эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. Семья ребенка считалась благополучной и никаких жалоб на нее не поступало.