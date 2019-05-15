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Трансляція Євробачення зазнала кібератаки: хакери запустили погрози на екранах. Фото: NewsOne

Трансляція Євробачення зазнала кібератаки: хакери запустили погрози на екранах (ФОТО)

15 тра 2019, 17:07
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Євробачення 2019 в Ізраїлі зазнало кібератаки. Хакери зламали сайт ізраїльської корпорації телерадіомовлення Kan під час прямої трансляції першого півфіналу пісенного конкурсу.

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Хакерська атака тривала всього кілька хвилин, але в цей час глядачам замість конкурсу показували чорний екран, на якому були написані повідомлення з погрозами. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зловмисники написали, що в Ізраїлі стає небезпечно через можливу ​​ракетну атаку і громадянам варто шукати укриття.

Трансляція Євробачення зазнала кібератаки: хакери запустили погрози на екранах. ФОТО: The Times of Israel

Трансляція Євробачення зазнала кібератаки: хакери запустили погрози на екранах. ФОТО: The Times of Israel

Корпорація телерадіомовлення змогла усунути негаразди, пов’язані з кібератакою, запевнивши, що серйозно ставиться до питання безпеки і встановлює всі подробиці інциденту.

Нагадаємо, 14 травня у Тель-Авіві пройшов перший півфінал Євробачення 2019. За підсумками виступів до фіналу конкурсу пройшли представники Білорусі, Греції, Естонії, Кіпру, Сербії, Австралії, Чехії, Ісландії, Сан-Марино та Словенії. Завтра, 16 травня, відбудеться другий півфінал, а 18 травня — фінал Євробачення.


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