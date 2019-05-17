Олександр Турчинов, фото: Нацгвардія України

https://racurs.ua/ua/n122041-turchynov-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

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Причиною цього рішення стало припинення повноважень президента України Петра Порошенка, котрий призначив його на цю посаду, повідомляє прес-служба Турчинова.

У заяві Турчинов вказав, що, у зв’язку із російською агресією, готовий захищати Україну безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі.

На посаді секретаря РНБО Турчинов перебував з січня 2015 року. Зазначається, що на цій посаді він координував реформування оборонного сектору відповідно до стандартів ЄС та НАТО. Крім того, за його ініціативою було розроблено закон про особливості держполітики на Донбасі, відповідно до яких замість Антитерористичної операції у квітні 2018 року розпочалася операція Об'єднаних сил.

Нагадаємо, сьогодні міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін також заявив, що йде у відставку й планує зайнятися політичною діяльністю разом із командою своїх однодумців. За його словами, у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського він подасть відповідну заяву.