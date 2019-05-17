Павло Демчина, фото: Ярослав Антоняк

https://racurs.ua/ua/n122044-pershyy-zastupnyk-golovy-sbu-demchyna-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Подав у відставку перший заступник Голови Служби безпеки України (СБУ) генерал-полковник Павло Демчина.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови СБУ Ярослав Антоняк.

Свій трудовий шлях у спецслужбі Демчина розпочав у 1993 році в управлінні Служби безпеки України в Рівненській області. У 2000 році завершив Національну юридичну Академію імені Ярослава Мудрого, навчатися у якій розпочав у 1994 році.

Першим заступником голови СБУ Демчину своїм указом призначив президент України Петро Порошенко в липні 2016 року. Демчина також був начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Генерал-майором він став у березні 2016 року, звання генерал-лейтенанта отримав у серпні 2017 року.

Незважаючи на неоднозначні закиди в бік Павла Демчини, впевнений, що прийде час і історія оцінить його вагомий вклад у захист Української Держави, — переконаний Антоняк.

Нагадаємо, сьогодні про свої наміри йти у відставку заявив очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, відповідну заяву він подасть у понеділок — у день інавгурації нового президента України Володимира Зеленського. Після залишення посади міністра Клімкін планує зайнятися політичною діяльністю, зокрема, має намір потрапити до Верховної Ради.