На Институтской снесли строительный забор возле будущего Мемориала Небесной сотни. Фото: РБК-Украины

https://racurs.ua/n122060-na-institutskoy-snesli-stroitelnyy-zabor-vozle-buduschego-memoriala-nebesnoy-sotni-foto.html

Ракурс

В Киеве на Институтской активисты уничтожили строительный забор возле места возведения мемориала Небесной сотни. Возмущенные демонстранты требовали расследовать убийства Майдана.

Loading...

Строительные работы стартовали накануне, хотя Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не согласовала проведение возведения мемориала. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Агрессивные активисты снесли забор с обеих сторон улицы. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, пытались им помешать, но столкновений и задержаний не произошло.

Отметим, что ГПУ просила остановить все строительные работы на этой территории, ведь это место следственного эксперимента по делам Майдана.

Для будущего мемориала еще 13 мая начали снимать брусчатку. Прокуратура объяснила, что такие действия могут помешать завершению следственных экспериментов по делу о расстрелах украинцев на Институтской, которые произошли в 2014 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», для завершения следственных экспериментов правоохранителям нужно еще минимум две недели. Только после завершения мероприятий арест с этой территории будет снят и можно будет проводить строительные работы.