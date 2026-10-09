Російського агента викрили в лавах однієї з елітних бригад ДШВ. Фото:

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Агент російської ФСБ мобілізувався до Сил оборони України.

У Харківській області контррозвідка Служби безпеки України затримали колишнього адвоката, який за завданням ворога мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати «зсередини» бойового з'єднання. Зловмисник збирав та передавав росіянам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, в якому проходив службу. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Виявилося, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони. Росіяни його завербували в обмін на «евакуацію» до РФ. Окупанти доручили йому мобілізуватися до ЗСУ, щоб наводити ворожий вогонь на українські війська.

В СБУ наголосили, що спецслужбі вдалося не тільки убезпечити позиції воїнів ЗСУ, але й зірвати бойові операції окупантів на східному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент російської ФСБ, який виявився дезертиром Збройних сил України, збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня цього року.