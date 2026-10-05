Дезертир ЗСУ коригував удари РФ по Києву та Полтавщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216617-dezertyr-zsu-koryguvav-udary-rf-po-kyievu-ta-poltavschyni-sbu.html

Ракурс

Агент російської ФСБ збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня цього року.

Зловмисник протягом чотирьох днів відстежував потенційні «цілі», щоб навести на столицю реактивні дрони типу «Герань-5» та балістику. Тоді внаслідок обстрілів та отримали поранення цивільні. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у декількох районах міста та пологовий будинок. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що на ворога працював військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Невдовзі після призову він самовільно залишив розташування військової частини на Київщині й оселився в одному з хостелів Києва. Згодом його завербувала ФСБ.

Він передавав росіянам об'єкти, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони. Після російських обстрілів він виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих «прильотів».

Зловмисника затримали поблизу його тимчасової оселі. Під час обшуків у нього виявлено два смартфони з доказами роботи на ворога. Правоохоронці вилучили легкозаймисту суміш, яку він планував використати для підпалу авто українського воїна.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькому контррозвідка викрила неповнолітнього російського агента, який готував підрив воїна ЗСУ. Зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента — безпосереднього виконавця теракту.