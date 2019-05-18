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В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц, фото — videoprobki.ua
В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц (СПИСОК, КАРТА)https://racurs.ua/n122063-v-den-inauguracii-zelenskogo-v-kieve-perekrout-20-ulic-spisok-karta.htmlРакурс
В день инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского в Киеве перекроют или ограничат движение на 20-ти улицах.
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В патрульной полиции столицы сообщили, что это связано с безопасностью мероприятия и, в частности, пребыванием в Киеве иностранных делегаций.
В полиции предупреждают об ограничении движения автотранспорта 20 мая с 6.00. Оно продлится до завершения мероприятий.
Список участков улиц, которые будут перекрыты:
- проспект Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллея Героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро «Арсенальная»;
- улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
- улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
- улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
- улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
- улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
- улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
- Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улица Липская — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
- улица Академика Богомольца — от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.
Напомним, что инаугурацию Зеленского Рада назначила на понедельник, 20 мая. Она состоится в 10.00 в сессионном зале парламента. Рада выбирала дату среди нескольких возможных.
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