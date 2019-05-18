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В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц, фото — videoprobki.ua

В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц (СПИСОК, КАРТА)

18 мая 2019, 16:01
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В день инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского в Киеве перекроют или ограничат движение на 20-ти улицах.

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В патрульной полиции столицы сообщили, что это связано с безопасностью мероприятия и, в частности, пребыванием в Киеве иностранных делегаций.

В полиции предупреждают об ограничении движения автотранспорта 20 мая с 6.00. Оно продлится до завершения мероприятий.

В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц, карта — Полиция Киева

В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц, карта — Полиция Киева

Список участков улиц, которые будут перекрыты:

  1. проспект Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода;
  2. Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
  3. Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
  4. Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  5. аллея Героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  6. улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро «Арсенальная»;
  7. улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
  8. Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
  9. улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
  10. улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
  11. улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  12. улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
  13. улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
  14. улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
  15. Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  16. улица Липская — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  17. улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  18. улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
  19. улица Академика Богомольца — от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

Напомним, что инаугурацию Зеленского Рада назначила на понедельник, 20 мая. Она состоится в 10.00 в сессионном зале парламента. Рада выбирала дату среди нескольких возможных.

Источник: Ракурс


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