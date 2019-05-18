В день инаугурации Зеленского в Киеве перекроют 20 улиц, фото — videoprobki.ua

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В день инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского в Киеве перекроют или ограничат движение на 20-ти улицах.

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В патрульной полиции столицы сообщили, что это связано с безопасностью мероприятия и, в частности, пребыванием в Киеве иностранных делегаций.

В полиции предупреждают об ограничении движения автотранспорта 20 мая с 6.00. Оно продлится до завершения мероприятий.

Список участков улиц, которые будут перекрыты:

проспект Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода; Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона; Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска; Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы; улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро «Арсенальная»; улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи; Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут; улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной; улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранской; улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик; улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинской; улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтской; улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка; Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Липская — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика; улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца; улица Академика Богомольца — от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

Напомним, что инаугурацию Зеленского Рада назначила на понедельник, 20 мая. Она состоится в 10.00 в сессионном зале парламента. Рада выбирала дату среди нескольких возможных.