Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n122069-zelenskyy-vybachyvsya-za-nezruchnosti-z-inavguraciieu-i-natyaknuv-pro-rozpusk-rady-video.html

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Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський вибачився перед киянами за можливі незручності у день проведення інавгурації і пообіцяв аналогічні дії щодо українського парламенту.

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За декілька днів до церемонії присяги на вірність українському народу Зеленський у Фейсбук оприлюднив своє нове звернення до українців.

Спочатку майбутній президент перепросив у мешканців столиці за незручності, які їх очікують через масштабне перекриття доріг у день інавгурації. Нагадаємо, що в понеділок, 20 травня, у столиці перекриють 20 головних магістралей у центрі міста.

Зеленський нагадав, що він наполягав на даті проведення інавгурації 19 травня, тобто у вихідний день.