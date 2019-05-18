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Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради, фото — Цензор

Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради (ВІДЕО)

18 тра 2019, 18:58
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Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський вибачився перед киянами за можливі незручності у день проведення інавгурації і пообіцяв аналогічні дії щодо українського парламенту.

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За декілька днів до церемонії присяги на вірність українському народу Зеленський у Фейсбук оприлюднив своє нове звернення до українців.

Спочатку майбутній президент перепросив у мешканців столиці за незручності, які їх очікують через масштабне перекриття доріг у день інавгурації. Нагадаємо, що в понеділок, 20 травня, у столиці перекриють 20 головних магістралей у центрі міста.

Зеленський нагадав, що він наполягав на даті проведення інавгурації 19 травня, тобто у вихідний день.

Вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм, — тонко пригрозив парламенту Зеленський.

Джерело: Ракурс


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999

Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради (ВІДЕО)

Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський вибачився перед киянами за можливі незручності у день проведення інавгурації і пообіцяв аналогічні дії щодо українського парламенту

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