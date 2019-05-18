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Депортація кримських татар: у Києві вшановують пам'ять жертв сталінського злочину, фото — Радіо Свобода

Депортація кримських татар: у Києві вшановують пам’ять жертв сталінського злочину (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 тра 2019, 18:25
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У Києві на Майдані Незалежності 18 травня влаштували мітинг у пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу.

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18 травня в Україні та світі вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, яка стала однією з найтрагічніших сторінок історії ХХ сторіччя. За різними оцінками, лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.

Депортація почалася 18 травня 1944 року. Радянська влада висунула кримським татарам претензії щодо нібито зрадництва та співпраці з окупаційними гітлерівськими військами. Усього депортували понад 190 тисяч людей.

У листопаді 2015 року Рада визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. 23 квітня 2019 року Меджлісом кримськотатарського народу ухвалено звернення до парламентів та урядів держав — членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

На початку травня сейм Латвії визнав депортацію кримських татар 1944 року, організовану радянською владою, геноцидом.

Джерело: Ракурс


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