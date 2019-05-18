Депортация крымских татар: в Киеве почтили память жертв сталинского преступления, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122068-deportaciya-krymskih-tatar-v-kieve-pochtili-pamyat-jertv-stalinskogo-prestupleniya-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости 18 мая организовали митинг в память о жертвах депортации крымскотатарского народа.

Loading...

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, которая стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

Депортация началась 18 мая 1944 года. Советская власть выдвинула крымским татарам претензии о якобы предательстве и сотрудничестве с оккупационными гитлеровскими войсками. Всего депортировали более 190 тыс. человек.

В ноябре 2015 года Рада признала депортацию крымских татар в 1944 года геноцидом крымскотатарского народа. 23 апреля 2019 года Меджлисом крымскотатарского народа принято обращение к парламентам и правительствам государств-членов ООН «О признании геноцида крымскотатарского народа».

В начале мая сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году, организованную советской властью, геноцидом.