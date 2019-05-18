Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады, фото — Цензор

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Ракурс

Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский извинился перед киевлянами за возможные неудобства в день проведения инаугурации и пообещал аналогичные действия в отношении украинского парламента.

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За несколько дней до церемонии присяги на верность украинскому народу Зеленский в Фейсбук обнародовал свое новое обращение к украинцам.

Сначала будущий президент извинился перед жителями столицы за неудобства, которые их ожидают из-за масштабного перекрытия дорог в день инаугурации. Напомним, что в понедельник, 20 мая, в столице перекроют 20 главных магистралей в центре города.

Зеленский напомнил, что он настаивал на дате проведения инаугурации 19 мая, то есть в выходной день.