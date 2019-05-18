Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122069-zelenskiy-izvinilsya-za-neudobstva-s-inauguraciey-i-nameknul-o-rospuske-rady-video.htmlРакурс
Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский извинился перед киевлянами за возможные неудобства в день проведения инаугурации и пообещал аналогичные действия в отношении украинского парламента.
За несколько дней до церемонии присяги на верность украинскому народу Зеленский в Фейсбук обнародовал свое новое обращение к украинцам.
Сначала будущий президент извинился перед жителями столицы за неудобства, которые их ожидают из-за масштабного перекрытия дорог в день инаугурации. Напомним, что в понедельник, 20 мая, в столице перекроют 20 главных магистралей в центре города.
Зеленский напомнил, что он настаивал на дате проведения инаугурации 19 мая, то есть в выходной день.
Простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им, — тонко пригрозил парламенту Зеленский.