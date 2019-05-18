Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады, фото — Цензор

Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады (ВИДЕО)

18 мая 2019, 18:58
999

Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский извинился перед киевлянами за возможные неудобства в день проведения инаугурации и пообещал аналогичные действия в отношении украинского парламента.

Loading...

За несколько дней до церемонии присяги на верность украинскому народу Зеленский в Фейсбук обнародовал свое новое обращение к украинцам.

Сначала будущий президент извинился перед жителями столицы за неудобства, которые их ожидают из-за масштабного перекрытия дорог в день инаугурации. Напомним, что в понедельник, 20 мая, в столице перекроют 20 главных магистралей в центре города.

Зеленский напомнил, что он настаивал на дате проведения инаугурации 19 мая, то есть в выходной день.

Простите нас, простите Верховную Раду. Рада создала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им, — тонко пригрозил парламенту Зеленский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады (ВИДЕО)

Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский извинился перед киевлянами за возможные неудобства в день проведения инаугурации и пообещал аналогичные действия в отношении украинского парламента

Новости Украины
18:58

Ужесточай санкции и вступай в ЕС: Порошенко задал Зеленскому домашнее задание

Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, который 20 мая вступает в должность главы государства. Порошенко перечислил первоочередные задачи для Зеленского, среди которых — продолжение евроинтеграции и усиление противостояния с РФ

Новости Украины
17:58
Новости партнеров
Загрузка...