РФ може прийняти рішення про видачу паспортів жителям невизнаного Придністров'я, фото: Wikimedia Commons

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У Росії найближчим часом можуть прийняти рішення про видачу паспортів жителям розташованого на кордоні з Україною невизнаного Придністров’я (Молдова).

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Про це під час візиту до Придністров’я заявив депутат російської Держдуми Олександр Ярошук, повідомляє телеканал ТСВ.

За його словами, зміни до російського законодавства, необхідні для спрощення процедури видачі паспортів, вносилися саме на пропозиції від жителів Придністров’я.

Усі депутати чітко розуміють проблематику всіх невизнаних республік, є такі лобісти в прямому сенсі, — зазначив Ярошук. — Вони на дуже серйозному рівні піднімають ці питання.

Зокрема, серед лобістів спрощення видачі російських він згадав директора Інституту країн СНД депутата Держдуми Костянтина Затуліна, якого кілька разів оголошували персоною нон-грата в Україні, і заступника голови Держдуми Петра Толстого.

Зараз політична воля сталася по ДНР/ЛНР. Я думаю, при такій спільній роботі найближчим часом буде ухвалене і по вам (Придністров'ю — ред.) політичне рішення, — резюмував Ярошук.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання громадянства жителями окупованих територій Донбасу.