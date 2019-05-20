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РФ может принять решение о выдаче паспортов жителям непризнанного Приднестровья, фото: Wikimedia Commons

Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья — депутат Госдумы (ВИДЕО)

20 мая 2019, 09:40
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В России в ближайшее время могут принять решение о выдаче паспортов жителям расположенного на границе с Украиной непризнанного Приднестровья (Молдавия).

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Об этом во время визита в Приднестровье заявил депутат российской Госдумы Александр Ярошук, сообщает телеканал ТСВ.

По его словам, изменения в российское законодательство, необходимые для упрощения процедуры выдачи паспортов, вносились именно на предложения от жителей Приднестровья.

Все депутаты четко понимают проблематику всех непризнанных республик, есть такие лоббисты в прямом смысле, — отметил Ярошук. — Они на очень серьезном уровне поднимают эти вопросы.

В частности, среди лоббистов упрощения выдачи российских он упомянул директора Института стран СНГ депутата Госдумы Константина Затулина, которого несколько раз объявляли персоной нон-грата в Украине, и заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Сейчас политическая воля произошла по ДНР/ЛНР. Я думаю, при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам (Приднестровью — ред.) политическое решение, — резюмировал Ярошук.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса.


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