Инаугурация Зеленского: что происходит вокруг Рады, фото — Украинская правда

https://racurs.ua/n122102-inauguraciya-zelenskogo-chto-proishodit-vokrug-rady-translyaciya.html

Ракурс

В правительственном квартале Киева начались мероприятия по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Вокруг здания Верховной Рады в Мариинском парке собрались люди, которые ожидают начала церемонии.

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В Раду онемногу подходят и приглашенные на торжества лица. В сессионном зале ожидают примерно 1 тыс. человек.

Центр Киева между тем перекрыт из-за инаугурации президента. На территории правительственного квартала дежурят бригады скорой помощи и правоохранители.