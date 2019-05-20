Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инаугурация Зеленского: что происходит вокруг Рады, фото — Украинская правда

Инаугурация Зеленского: что происходит вокруг Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2019, 09:37
999

В правительственном квартале Киева начались мероприятия по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Вокруг здания Верховной Рады в Мариинском парке собрались люди, которые ожидают начала церемонии.

Loading...

В Раду онемногу подходят и приглашенные на торжества лица. В сессионном зале ожидают примерно 1 тыс. человек.

Центр Киева между тем перекрыт из-за инаугурации президента. На территории правительственного квартала дежурят бригады скорой помощи и правоохранители.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский: Первая наша общая задача — прекратить войну на Донбассе

Наиболее актуальной проблемой новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает прекращение огня на Донбассе. Он заверил, что готов на все ради того, чтобы украинцы больше не погибали

Новости Украины
11:02

Глава СБУ Грицак подал в отставку

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подает на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Соответствующие рапорты также составили все заместители главы СБУ

Новости Украины
09:58
Новости партнеров
Загрузка...