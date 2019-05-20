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Инаугурация Зеленского: что происходит вокруг Рады, фото — Украинская правда
Инаугурация Зеленского: что происходит вокруг Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n122102-inauguraciya-zelenskogo-chto-proishodit-vokrug-rady-translyaciya.htmlРакурс
В правительственном квартале Киева начались мероприятия по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Вокруг здания Верховной Рады в Мариинском парке собрались люди, которые ожидают начала церемонии.
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В Раду онемногу подходят и приглашенные на торжества лица. В сессионном зале ожидают примерно 1 тыс. человек.
Центр Киева между тем перекрыт из-за инаугурации президента. На территории правительственного квартала дежурят бригады скорой помощи и правоохранители.
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