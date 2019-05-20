Объединенные силы провели в Донбассе зрелищные учения танкового резерва, фото — ООС

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Ракурс

Танковый резерв Объединенных сил провел в зоне боевых действий на Донбассе зрелищные учения танкового резерва.

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Готовность танковых подразделений проверили, имитируя прорыв вооруженными формированиями Российской Федерации обороны сил операции Объединенных сил, сообщили 20 мая в пресс-службе ООС.

Танкисты резерва командующего ООС отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

Согласно легенде учений после получения сигнала танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже. На месте танкисты совершили маскировку техники, затем выполнили определенные тактические маневры.

В ООС отмечают, что после тренировки подразделения вернулись в определенные места отвода тяжелого вооружения и техники.

В начале мая «Ракурс» сообщал о тактических учениях по противовоздушной обороне в зоне проведения ООС. Украинский командование привлекло к ним дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, чтобы максимально приблизить условия учений к боевым, в качестве противника выступили украинские военные летчики.