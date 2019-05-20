Марчук завершил свою деятельность в минском процессеhttps://racurs.ua/n122099-marchuk-zavershil-svou-deyatelnost-v-minskom-processe.htmlРакурс
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в минском процессе.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
Друзья, должен сообщить вам новость. 19 мая 2019 года я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе, — написал Марчук.
Бывшего главу СБУ Евгения Марчука назначили представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 22 ноября 2018 года. До этого он был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы.
Напомним, что накануне передачи власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому Петр Порошенко уволил многих топ-чиновников. Например, 19 мая с должности ушли Игорь Райнин (глава президентской администрации), его советник Сергей Марченко, а также Николай Кулеба, который работал уполномоченным президента по правам ребенка.
Ранее об отставке заявил и глава СНБО Александр Турчинов.