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Марчук завершил свою деятельность в минском процессе, фото — Укринформ

Марчук завершил свою деятельность в минском процессе

20 мая 2019, 08:18
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в минском процессе.

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Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Друзья, должен сообщить вам новость. 19 мая 2019 года я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе, — написал Марчук.

Бывшего главу СБУ Евгения Марчука назначили представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 22 ноября 2018 года. До этого он был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что накануне передачи власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому Петр Порошенко уволил многих топ-чиновников. Например, 19 мая с должности ушли Игорь Райнин (глава президентской администрации), его советник Сергей Марченко, а также Николай Кулеба, который работал уполномоченным президента по правам ребенка.

Ранее об отставке заявил и глава СНБО Александр Турчинов.

Источник: Ракурс


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