«Парад отставок» продолжается: Порошенко уволил Райнина, Марченко и Кулебу. Фото: Mediasat

https://racurs.ua/n122095-parad-otstavok-prodoljaetsya-poroshenko-uvolil-raynina-marchenko-i-kulebu.html

Ракурс

Действующий глава государства Петр Порошенко уволил сегодня Игоря Райнина, который занимал должность главы президентской администрации.

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Также с должности освободили Сергея Марченко, которых работал заместителем Райнина в администрации президента. Об этом сообщается в пресс-службе Порошенко.

Среди уволенных сегодня оказался Николай Кулеба, который работал уполномоченным президента по правам ребенка.

Отметим, что среди последних указов президента Порошенко оказалось также присвоение дипломатического ранга Георгию Логвинскому, который является заместителем главы постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАРЕ).

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня президент Порошенко обратился к украинцам со своим прощальным словом, в котором подытожил свою работу на должности главы государства.