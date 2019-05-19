Прощание Порошенко: президент рассказал о достижениях. Фото: twitter

https://racurs.ua/n122092-proschanie-poroshenko-prezident-rasskazal-o-dostijeniyah.html

Ракурс

Действующий глава государства Петр Порошенко обратился к украинцам с прощальным словом на посту президента. Политик рассказал о достижениях и пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому успеха.

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По словам Порошенко, он возглавлял большую страну, которая поразила весь мир своим национальным духом. Политик заявил, что за последние пять лет Украина улучшила свое состояние, о чем свидетельствует статистика. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Традиционно, политик напомнил о создании сильной армии, которую назвал одной из сильнейших на континенте. Среди достижений Порошенко назвал ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС, увеличение товарооборота между Украиной и Европой, безвиз, Томос и закон об украинском языке.

По словам политика, восстановление уровня жизни после экономического кризиса началось с большим опозданием. Также Порошенко извинился перед теми, чьи надежды не смог оправдать.

Порошенко обратился и к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, которому пожелал успешного президентства и Господней помощи.

В последнем слове Порошенко повторно заявил, что не уходит из политики, потому что беспокоится за судьбу положительных изменений и хочет защитить все, чего удалось добиться на посту.

По словам Порошенко, он, как гражданин, будет требовать от новой власти давать отпор российскому влиянию на Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Порошенко почтил память украинцев, которые были репрессированы советским режимом.