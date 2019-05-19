Прощання Порошенка: президент розповів про досягнення. Фото: twitter

https://racurs.ua/ua/n122092-proschannya-poroshenka-prezydent-rozpoviv-pro-dosyagnennya.html

Ракурс

Чинний голова держави Петро Порошенко звернувся до українців з прощальним словом на посту президента. Політик розповів про досягнення і побажав новообраному президенту Володимиру Зеленському успіху.

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За словами Порошенка, він очолював велику країну, яка вразила весь світ своїм національним духом. Політик заявив, що за останні п’ять років Україна покращила свій стан, про що свідчить статистика. Про це повідомляє прес-служба президента.

Традиційно, політик нагадав про створення сильної армії, яку назвав однієї з найсильніших на континенті. Серед досягнень Порошенко назвав ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС, збільшення товарообігу між Україною та Європою, безвіз, Томос та закон про українську мову.

За словами політика, відновлення рівня життя після економічної кризи почалося з великим запізненням. Також Порошенко перепросив у всіх, чиї надії не зміг справдити.

Порошенко звернувся і до новообраного президента Володимира Зеленського, якому побажав успішного президентства і Господньої допомоги.

В останньому слові Порошенко повторно заявив, що не йде з політики, бо тривожиться за долю позитивних змін і хоче захистити все, що вдалось здобути на посаді.

За словами Порошенка, він, як громадянин, буде вимагати від нової влади давати відсіч російському впливу на Україну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Порошенко вшанував пам’ять українців, що були репресовані радянським режимом.