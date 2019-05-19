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Ракурс
День пам’яті: про що говорили Зеленський та Порошенко. Фото: Інше ТВ

День пам’яті: про що говорили Зеленський та Порошенко

19 тра 2019, 17:05
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Новообраний президент України Володимир Зеленський з приводу пам’яті жертв політичних репресій нагадав про українців, які незаконно утримуються у Російській Федерації і є бранцями Кремля.

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За словами Зеленського, сьогодні згадують про жертв радянської влади і ці уроки минулого роблять нас людьми. Також політик заявив, що зробить усе можливе, щоб у майбутньому українців не піддавали переслідуванням та насильству з політичних мотивів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський про День пам'яті. Фото Twitter

Чинний голова держави Петро Порошенко у цей пам’ятний день завітав до Биківні, щоб вшанувати невинних жертв, що там покоються. За різними оцінками, у Биківнянському лісі поховано від 30−35 тис. до 100 тис. осіб.

Більшовики, коли виділяли цю земельну ділянку, записали, що вона потрібна для спеціальних потреб. За словами Петра Порошенка, жахлива трагедія сталася через втрату української державності і тепер важливо не повторювати гіркий досвід.

Порошенко про День пам'яті. Фото: Twitter

Також Порошенко нагадав про європейський курс України. Він стверджує, що український народ заплатив високу ціну і тепер неможливо повернутися у поле впливу Росії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв політичних репресій радянського режиму.

Джерело: Ракурс


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