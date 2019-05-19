День пам'яті жертв політичних репресій: Україна поминає загиблих від Великого терору, фото — РБК

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У третю неділю травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Цього року дата припала на 19 травня. Цього дня згадують постраждалих від політики радянської влади у 1920−1980-х роках.

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Це десятки тисяч українських громадян, які за облудними звинуваченнями були посаджені в тюрми й вислані в табори, а велика частина з них поплатилася життям за вчинки і погляди, які не вписувалися в канони комуністичної ідеології, — повідомляє Інститут національної пам’яті.

Великий терор — масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937−1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва.

Наслідками терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин — до розстрілу.

У 2015 році Україна засудила злочини комуністичного тоталітарного режиму законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганд їхньої символіки».

В Україні офіційні заходи з відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій відбуваються у Національному історико-меморіального комплексі «Биківнянські могили». Його відкрили поблизу селища Биківня, де у 1937 році розташовувалася таємна спецділянка НКВС. Із 1937 по 1941 роки на це місце звозили тіла розстріляних у київських в’язницях для таємного поховання. За приблизними підрахунками, в Биківнянському лісі може бути захоронено до 100 тис. осіб.

Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. Сьогодні до Биківні з 8.00 до 15.00 курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут від станції метро «Лісова».

Нагадаємо, що саме День пам’яті жертв репресій став причиною конфлікту щодо призначення дня інавгурації президента. Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович запросив новообраного президента України Володимира Зеленського вшанувати 19 травня пам’ять жертв сталінських репресій.