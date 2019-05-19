День памяти жертв политических репрессий: Украина поминает погибших от Большого террора, фото - РБК

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В третье воскресенье мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этом году дата пришлась на 19 мая. В этот день вспоминают пострадавших от политики советской власти в 1920—1980-х годах.

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Это десятки тысяч украинских граждан, которые за лживыми обвинениями были посажены в тюрьмы и высланы в лагеря, а большинство из них поплатились жизнью за свои поступки и взгляды, которые не вписывались в каноны коммунистической идеологии, — сообщает Институт национальной памяти.

Большой террор — масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937—1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества. Основанием для развертывания террора был тезис Сталина об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства.

Последствиями террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

За период Большого террора на территории УССР, по оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей — к расстрелу.

В 2015 году Украина осудила преступления коммунистического тоталитарного режима законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганд их символики».

В Украине официальные мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий проходят в Национальном историко-мемориального комплексе «Быковнянские могилы». Его открыли вблизи поселка Быковня, где в 1937 году располагался тайная спецучасток НКВД. С 1937 по 1941 годы на это место свозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах для тайного захоронения. По приблизительным подсчетам, в Быковнянском лесу может быть захоронено до 100 тыс. человек.

Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. Сегодня в Быковню с 8.00 до 15.00 будет курсировать временный автобусный маршрут от станции метро «Лесная».

Напомним, что именно День памяти жертв репрессий стал причиной конфликта при назначении дня инаугурации президента. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского почтить 19 мая память жертв сталинских репрессий.