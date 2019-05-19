В пожежі на заправці у Житомирі постраждали люди, згоріли декілька авто. Фото: Facebook/Сергій Неділько

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Ракурс

Пожежа у Житомирі відправила до лікарні двох осіб. Полум’я охопило 100 кв. м. автомобільної заправки «Яркон».

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Пожежа почалась близько 13.30. Коли на місце прибули пожежники вогонь вже охопив три автомобілі та запірну газову арматуру над підземним газовим резервуаром. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Пожежі надали другий (підвищений) номер виклику. Рятувальники спочатку провели охолодження запірної арматури підземного резервуару, а вже потім подали піну.

У соцмережах з’явились фото та відео з місця надзвичайної події.

Пожежу повністю ліквідували за годину. На місці працювали 45 осіб з особового складу разом з начальником місцевого управління.

Причину інциденту поки встановили не вдалось. Три автомобілі повністю були знищені, а один згодом було пошкоджено вогнем.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час пожежі у ОАЕ загорілися від семи до десяти нафтових танкерів, відбулися вибухи.