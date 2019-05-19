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В пожаре на заправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько авто. Фото: Facebook/Сергій Неділько

В пожаре на заправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько авто (ФОТО)

19 мая 2019, 16:21
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Пожар в Житомире отправил в больницу двух человек. Пламя охватило 100 кв. м. автомобильной заправки «Яркон».

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Пожар начался около 13.30. Когда на место прибыли пожарные огонь уже охватил три автомобиля и запорную газовую арматуру над подземным газовым резервуаром. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Пожару присвоили второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подали пену.

В соцсетях появились фото и видео с места чрезвычайного происшествия.

Пожар полностью ликвидировали за час. На месте работали 45 человек из личного состава вместе с начальником местного управления.

Пожар в Житомире на автозаправке. Фото: Рупор Житомира

Причину инцидента пока установить не удалось. Три автомобиля полностью были уничтожены, а один впоследствии был поврежден огнем.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время пожара в ОАЭ загорелись от семи до десяти нефтяных танкеров, произошли взрывы.

Источник: Ракурс


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