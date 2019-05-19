В пожаре на заправке в Житомире пострадали люди, сгорели несколько авто. Фото: Facebook/Сергій Неділько

https://racurs.ua/n122088-v-pojare-na-zapravke-v-jitomire-postradali-ludi-sgoreli-neskolko-avto-foto.html

Ракурс

Пожар в Житомире отправил в больницу двух человек. Пламя охватило 100 кв. м. автомобильной заправки «Яркон».

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Пожар начался около 13.30. Когда на место прибыли пожарные огонь уже охватил три автомобиля и запорную газовую арматуру над подземным газовым резервуаром. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Пожару присвоили второй (повышенный) номер вызова. Спасатели сначала провели охлаждение запорной арматуры подземного резервуара, а уже потом подали пену.

В соцсетях появились фото и видео с места чрезвычайного происшествия.

Пожар полностью ликвидировали за час. На месте работали 45 человек из личного состава вместе с начальником местного управления.

Причину инцидента пока установить не удалось. Три автомобиля полностью были уничтожены, а один впоследствии был поврежден огнем.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время пожара в ОАЭ загорелись от семи до десяти нефтяных танкеров, произошли взрывы.