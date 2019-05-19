Погода в Украине 20 мая: тепло и солнечно, только на западе обещают грозы и опасность наводнения. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погоду в Украине 20 мая синоптики обещают дождевую в западных и Винницкой областях. Грозы и шквальной ветер 15−20 м/с ожидается там завтра. На Прикарпатье и в Карпатах сильный дождь.

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В Житомирской и Ровенской областях предупреждают об угрозе наводнения из-за сильных дождей. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 мая будет солнечная, продолжится потепление. Температура ночью 13−15° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 25−27° тепла.

Во Львове завтра Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди и грозы. Днем будет небольшое похолодание. Ночью температура воздуха 13−15° тепла, днем ​​21−23 ​° тепла.

В Одессе 20 мая будет без осадков и тепло, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем ​​столбики термометров покажут 22−24° выше нуля.

В Днепре 20 мая солнечная и теплая погода с переменной облачностью. Днем жара немного спадет. Ночью температура воздуха составит 13−15° выше нуля, днем ​​ожидается 25−27° тепла.

В Харькове завтра без осадков, а днем ​​обещают тепло и солнце. Температура ночью 12−14° тепла, днем ​​24−26° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 20 мая ожидаются дожди и грозы. Днем ощутимо похолодает. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем ​​21−23° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 мая будет преимущественно беспокойная. Небольшие возмущения ненадолго прекратятся в полдень, а затем снова возобновятся.