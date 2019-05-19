Погода в Україні 20 травня: тепло і сонячно, лише на заході обіцяють грози і небезпеку повені. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122087-pogoda-v-ukrayini-20-travnya-teplo-i-sonyachno-lyshe-na-zahodi-obicyaut-grozy-i-nebezpeku-poveni.html

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Погоду в Україні 20 травня синоптики обіцяють дощову в західних та Вінницькій областях. Грози і шквальний вітер 15−20 м/с очікується там завтра. На Прикарпатті та в Карпатах сильний дощ.

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У Житомирській та Рівненській областях попереджають про загрозу повені через сильні дощі. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 травня буде сонячна, продовжиться потепління. Температура вночі 13−15° тепла, а вдень повітря прогріється до 25−27° тепла.

У Львові завтра Гідрометцентр прогнозує сильні дощі та грози. Днем буде невелике похолодання. Вночі температура повітря 13−15° тепла, вдень 21−23° тепла.

В Одесу 20 травня буде без опадів і тепло, на небі мінлива хмарність. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−24° вище нуля.

У Дніпрі 20 травня сонячна і тепла погода з мінливою хмарністю. Вдень спека трохи спаде. Вночі температура повітря становитиме 13−15° вище нуля, вдень очікується 25−27° тепла.

У Харкові завтра без опадів, а вдень обіцяють тепло і сонце. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 24−26° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 20 травня очікуються дощі та грози. Днем відчутно похолодає. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 травня буде переважно неспокійна. Невеликі обурення ненадовго припиняться опівдні, а потім знову відновляться.