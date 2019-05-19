Пригоди курортного «Боїнга»: у Львові через розгерметизацію сів літак, який віз туристів в Анталію, фото — Avianews

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Ракурс

В міжнародному аеропорту «Львів» 18 травня через розгерметизацію приземлився літак, який віз туристів в Анталію. Відправити туристів на відпочинок вдалося тільки сьогодні в обід.

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Про нештатну ситуацію та затримки рейсу авіакомпанії Bukovyna повідомили 20 травня у Фейсбук аеропорту ім. Данила Галицького.

Інцидент стався із бортом Boeing 737−400 авіакомпанії Bukovyna, що виконував рейс BKV2169 Львів-Анталія на замовлення туроператора Join UP. Дорогою у салоні відбулася розгерметизація, після чого спрацювала система подачі кисню, але екіпаж зумів успішно посадити повітряне судно в аеропорту «Львів».

На львівському летовищі усім пасажирам літака надали медичну та психологічну допомогу. Для них зуміли знайти інший борт (авіакомпанії YanAir), який міг би доставити їх у Анталію.

Увечері 19 травня вилетіти не вдалося через недокомплектацію персоналу літака. Уранці 20 травня літаку також не вдалося вчасно вилетіти, оскільки виявилося, що у літака авіакомпанії YanAir відсутня сертифікація для польотів у Туреччину.

Тільки об 11.24 усі формальності вдалося залагодити і літак злетів у напрямку Анталії.

Минулого року «Ракурс» повідомляв про часті затримки із виконанням чартерних рейсів. Не оминули катаклізми й Львів. Наприклад, у серпні чергові затримки в аеропорті пояснили необхідністю відпочинку екіпажу і технічними причинами.