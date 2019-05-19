Інавгурація Зеленського: оголосили програму церемонії, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122085-inavguraciya-zelenskogo-ogolosyly-programu-ceremoniyi.html

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Київ готується до проведення церемонії інавгурації переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського. Його прес-служба сьогодні повідомила про програму урочистих заходів з нагоди вступу Зеленського на посаду, які заплановано на 20 травня.

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Інавгурація розпочнеться о 10.00 участю Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги українському народові. Ці заходи триватимуть до 11.00.

З 11.05 до 11.20 триватиме участь президента України в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття державного прапора. Це дійство відбуватиметься у Маріїнському палаці, що поруч із Радою.

Після цього (11.20 −11.50) Зеленський з дружиною Оленою вітатимуть у палаці глав іноземних делегацій.

Із 12.00 до 13.30 запланована участь президента в урочистому прийнятті для глав іноземних делегацій.

На цьому події в Раді і поблизу неї завершаться, Зеленський переїде в свою адміністрацію на вулиці Банковій і з 14.30 до 17.00 проведе двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій.

Нагадаємо, що представники Зеленського в оргкомітеті проведення церемонії інавгурації заявили раніше, що вона буде скромною, красивою, і несхожою на інші подібні заходи.