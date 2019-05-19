Австрія проведе вибори до парламенту після витоку компромату на віце-канцлера, фото — sueddeutsche.de

https://racurs.ua/ua/n122084-avstriya-pereobere-parlament-pislya-vytoku-prorosiyskogo-kompromatu-na-vice-kanclera.html

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Канцлер Австрії Себастіан Курц розірвав коаліцію з Австрійської партією свободи і запропонував провести у вересні нові вибори в національний парламент. Причиною цього стала відставка віце-канцлера після публікації компрометуючого відео, повідомляє APA.

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Колишній голова Австрійської партії свободи і віце-канцлер Ханс-Крістіан Штрахе пішов з уряду через відеоролик, зроблений на віллі острова Ібіца у липні 2017 року. Штрахе зняли під час семигодинної розмови з буцімто племінницею великого російського підприємця.

Право-популістський політик погодився на нелегальні мільйонні вливання у виборчу кампанію його партії і на покупку активів газети «Кронен-Цайтунг». В обмін він пообіцяв російським бізнесменам державні замовлення в сфері будівництва та водопостачання. Штрахе говорив також про обмеження свободи преси в Австрії.

Журнал «Шпігель» і газета «Зюддойче цайтунг», що опублікували відео, не розголошують його джерело. Після публікації відео газета «Тагесшпігель» відзначила, що німецька контррозвідка побоюється співпрацювати із австрійськими партнерами, оскільки вони можуть передавати секретну інформацію російським спецслужбам.

Під час зустрічі на Ібіці був присутній також соратник Штрахе — голова фракції Австрійської партії свободи в парламенті Йоханн Гуденус.

Себастіан Курц назвав висловлювання політиків проявом «неймовірного неповаги по відношенню до громадян Австрії». Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен назвав відео ганебним.

Сам віце-канцлер пояснив, що після тієї зустрічі з жінкою, яка за його словами, є громадянкою Латвії, він не контактував, і грошей від неї не отримував. Однак політик оголосив про відставку з усіх посад.