Австрия проведет выборы в парламент после утечки компромата на вице-канцлера, фото — sueddeutsche.de

https://racurs.ua/n122084-avstriya-pereizberet-parlament-posle-utechki-prorossiyskogo-kompromata-na-vice-kanclera.html

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Канцлер Австрии Себастьян Курц разорвал коалицию с Австрийской партией свободы и предложил новые выборы в национальный парламент. Причиной этого стала отставка вице-канцлера после публикации компрометирующего видео, сообщает APA.

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Бывший глава Австрийской партии свободы и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе ушел из правительства из-за видеоролика, снятого на вилле острова Ибица в июле 2017 года. Штрахе сняли во время семичасовой беседы с якобы племянницей большого русского предпринимателя.

Право-популистский политик согласился на нелегальные миллионные вливания в избирательную кампанию его партии и на покупку активов газеты «Кронен-цайтунг». В обмен он пообещал российским бизнесменам государственные заказы в сфере строительства и водоснабжения. Штрахе говорил также об ограничении свободы прессы в Австрии.

Журнал «Шпигель» и газета «Зюддойче цайтунг», опубликовавшие видео, не разглашают его источник. После публикации видео газета «Тагесшпигель» отметила, что немецкая контрразведка опасается сотрудничать с австрийскими партнерами, поскольку они могут передавать секретную информацию российским спецслужбам.

Во время встречи на Ибице присутствовал также соратник Штрахе — председатель фракции Австрийской партии свободы в парламенте Йоханн Гуденус.

Себастьян Курц назвал высказывания политиков проявлением «невероятного неуважения по отношению к гражданам Австрии». Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал видео позорным.

Сам вице-канцлер объяснил, что после встречи на Ибице с женщиной, которая по его словам, является гражданкой Латвии, он не контактировал, и денег от нее не получал. Однако политик объявил об отставке со всех постов.